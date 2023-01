Serie A, Gyasi ammonisce: "L'assenza di Nzola non è un alibi"

22-01-2023 21:47

La prima sconfitta del 2023 è analizzata ai microfoni di Dazn dal capitano degli Aquilotti Emanuel Gyasi: “Sappiamo di non aver fatto una buona gara. I due gol della Roma sono nostri errori nostri, poi non siamo riusciti a impensierire la Roma. Nzola è la nostra stella, sposta l’equilibrio, ma la sua assenza non deve essere un alibi; Kiwior ha personalità e sa leggere le azioni, quando arrivò non eravamo convinti delle sue qualità, ma quando debuttò contro l’Inter capimmo che era forte”.

L’italiano di origine ghanese ha collezionato con la maglia dei liguri oltre 150 gettoni.