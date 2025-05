Sinner da Papa Leone XIV, poi dal Diavolo: Jannik scherza con Prevost su Wimbledon prima di vedere il Milan

Giorno di pausa per Jannik Sinner, che prima di andare a seguire il Milan in finale di Coppa Italia è stato ricevuto in un'udienza privata dal nuovo Papa Leone XIV

Dopo le battute su una possibile sfida a tennis tra il Papa appassionato dello sport della racchetta e il n°1 ATP, Leone XIV ha ricevuto in udienza privata in Vaticano un emozionato Jannik Sinner accompagnato dai genitori Hanspeter e Siglinde e dal presidente dellaFITP Angelo Binaghi. Un incontro certamente facilitato dal fatto che in questi giorni a Roma si stanno disputando gli Internazionali d’Italia, ma che da un certo punto di vista fa effetto se si considera che il nuovo pontefice Prevost abbia ricevuto prima Sinner del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni.

Il Papa riceve Sinner

Vista anche la presenza a Roma degli Internazionali d’Italia dove Jannik Sinner ha fatto il proprio rientro dopo la sospensione per tre mesi, la passione per il tennis del nuovo Papa Leone XIV è stata subito oggetto di curiosità da parte di devoti e media, con tanto di domanda diretta al pontefice, il quale aveva scherzato sulla possibilità di una partita a tennis con il n°1 al mondo puntando sul significato in inglese di Sinner (peccatore).

Stessa sorte era toccata anche a Jannik, il quale dopo la vittoria su Jesper De Jong era stato messo in imbarazzo da un giornalista che durante la conferenza stampa gli aveva chiesto di una possibile partitella col Papa in futuro. Ebbene, dopo questi simpatici scambi a distanza alla fine il Papa e Sinner si sono incontrati dal vivo, con Leone XIV che ha ricevuto Jannik in un’udienza privata che si è tenuta nelle sale dietro l’Aula Paolo VI in Vaticano nella mattinata di mercoledì 14 maggio.

Sinner tra le prime udienze private di Lenone XIV: battuti anche Mattarella e Meloni

Insieme a Sinner erano presenti anche il suo manager, i suoi genitori Hanspeter e Siglinde e il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi. Quella tra Jannik è tra l’altro una delle prime udienze private del nuovo Pontefice, che ha ricevuto il n°1 del tennis maschile ancora prima del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. Forse quella per il tennis è più di una semplice passione per il Papa.

Il regalo di Jannik, lo scambio di battute e l’appuntamento a Wimbledon

In occasione di questo incontro Binaghi ha orgogliosamente portato con sé anche i trofei conquistati dalla squadra maschile in Coppa Davis e da quella femminile in Billie Jean King Cup, entrambe vinte a Malaga la passata stagione.

Anche Sinner ci ha tenuto ha portare un proprio dono al pontefice, al quale ha regalato una delle sue racchette e una pallina. Forse anche per smorzare l’emozione del momento, in seguito alla consegna dei regali, stando a quanto riportato da La Voce del Trentino Jannik ha scherzato subito con Leone XIV chiedendogli se volesse giocare, suscitando il sorriso del Papa, che ironicamente declinato l’offerta “Meglio di no qui dentro”, rimandando però scherzosamente l’appuntamento a una cornice certamente più adatta a una partita da tennis “a Wimbledon però forse mi piacerebbe giocare”.

E dopo il Papa, il Diavolo

Qualche ora dopo l’incontro con il Papa Sinner andrà allo Stadio Olimpico di Roma per assistere alla partita finale di Coppa Italia per tifare il suo amato Milan contro il Bologna, sperando che il risultato possa essere lo stesso dell’ultimo confronto tra le due squadre in campionato. Insomma, Jannik sembra non volersi far mancare nulla, passando dall’incontro con Leone XIV a quello col Diavolo (soprannome dei rossoneri).