Roma, Sinner campione di fair play: il gesto d’applausi per De Jong. Polemiche sulla Rai, i tifosi invocano Panatta

Sinner si conferma campione di fair play contro De Jong davanti a Bastoni e Barella, mentre sui social non si placano le polemiche sulla telecronaca della Rai

Il ritorno in campo di Jannik Sinner ha attirato proprio tutti, anche i suoi “rivali” di tifo calcistico Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Joaquin Correa, i quali hanno assistito alla vittoria del n°1 al mondo contro Jesper De Jong e al suo bel gesto di fair play nei confronti dell’olandese. Intanto sui social non si placano le polemiche sulla Rai.

Sinner batte De Jong davanti ai “rivali” Bastoni, Barello e Correa

Ad assistere alla vittoria in due set di Jannik Sinner contro Jesper De Jong erano presenti degli ospiti d’eccezione, i giocatori dell’Inter Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Joaquin Correa. Ospiti che certamente avrà fatto piacere al n°1 al mondo vedere nel proprio angolo nonostante la sua rinomata fede rossonera. Più felice ancora di Sinner potrebbe essere stato il suo coach Simone Vagnozzi, noto tifoso nerazzurro, che però non si è fatto distrarre dalla presenza al suo fianco del difensore dell’Inter.

Sinner non perde le vecchie abitudini e si conferma re di fair play

Se c’è una cosa che certamente non è cambiata in Sinner in questi mesi di assenza dai campi di gioco è la sua sportività, mostrata anche in occasione del match contro Jesper De Jong. Durante il secondo set il tennista olandese è stato protagonista di due sfortunate cadute in corsa, con la seconda che gli ha causato un’infortunio al polso destro che lo ha poi limitato nel prosieguo del parziale.

Immediata la reazione di Sinner alla caduta di De Jong, con l’altoatesino che è accorso subito per sincerarsi delle condizioni del suo avversario, andando poi a prendergli l’asciugamano e porgendoglielo per ripulirsi dalla terra rossa. Un piccolo gesto, ma che ci conferma che nonostante tutto ciò che ha dovuto sopportare nell’ultimo Jannik sia sempre un campione non solo tennistico, ma anche di fair play.

Polemiche per la telecronaca Rai, c’è chi invoca Adriano Panatta

Continuano invece le polemiche sulla Rai agli Internazionali d’Italia. Dopo quelle per le riprese da lontano durante il match d’esordio di Sinner contro Mariano Navone e la scelta di preferire Carlos Alcaraz a Lorenzo Musetti, i tifosi hanno preso di mira la telecronaca di Maurizio Fanelli e Omar Camporese dell’emittente nazionale, con alcuni utenti che su X si sono lamentati platealmente, come Lorenz d’Abruz che scrive: “Il telecronista della Rai è insopportabile”; e ancora: “La telecronaca della rai mi fa sanguinare le orecchie giuro” scrive S.

C’è anche chi invoca la presenza di Adriano Panatta, che in varie occasioni aveva seguito i match di tennis per la Rai, ma che in questa occasione era uno degli ospiti in studio, con Esmeralda che su X commenta: “Ma perché sulla Rai non mi mettono zio Adrianone? Questi due ‘eh ma 100 giorni fa non li avrebbe fatti questi errori’ gne gne”.