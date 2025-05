Inter, Perisic è tornato devastante: a 36 anni trascina il Psv e ora lo cercano le big

L'ex nerazzurro, dopo la lite con Gattuso e l'addio all'Hajduk, è rinato in Olanda e punta al titolo: "I suoi addominali lasciano a bocca aperta"

L’addio, sia dal calcio che dalla nazionale, di Rakitic, Vida, Çorluka, Mandzukic, Subasic.. lo rende uno dei pochi superstiti della Croazia, seconda classificata ai Mondiali di Russia 2018 e terza in Qatar 2022 ma per l’ex stella dell’Inter Ivan Perisic (142 presenze secondo solo a Modric che ne ha 186, 34 gol secondo miglior marcatore dietro Suker con 45), sembrava iniziato il viale del tramonto prima dell’improvvisa svolta e della rinascita a nuova vita.

La lite con Gattuso

Dopo i successi al Bayern nel gennaio 2024 è tornato all’Hajduk Spalato dopo 17 anni (“È qualcosa che sognavo”, aveva confessato). Tuttavia, le cose non andarono bene. A causa degli infortuni (si è rotto il legamento crociato) ha giocato solo 8 partite prima della lite con Gennaro Gattuso che portò all’ addio: “Auguro tutto il meglio alla società – disse velenosamente – indipendentemente da chi ci sia al suo interno”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rinascita col Psv

Passato al Psv in estate a parametro zero, sembrava dovesse essere il canto del cigno per il 36ennne esterno che invece ora sta vivendo una seconda giovinezza. Roba da spellarsi le mani: 15 gol e 11 assist in 33 partite. Di particolare rilievo la tripletta contro il Fortuna Sittard (4-1), la terza della sua carriera.

Il suo rush finale – ha segnato otto gol nelle ultime otto partite – ha rilanciato il PSV nella lotta per l’Eredivisie: era dietro di otto punti all’Ajax e, dopo la rimonta contro il Feyenoord (2-3), con un gol e un assist di Perisic, ora è indietro di un solo punto, con due partite di campionato ancora da giocare.

Il suo campanello d’allarme ha funzionato. “Non siamo una squadra”, si era lamentato dopo la sconfitta per 7-1 contro l’Arsenal negli ottavi di finale di Champions League. “Stiamo migliorando sempre di più e continueremo a fare tutto il possibile per raggiungere l’Ajax “, afferma ora.

L’ammirazione di tecnico e compagni

Raramente lo si è sentito parlare così spesso. “Ha paura che i media estrapolino le cose dal contesto “, afferma Peter Bosz. L’allenatore del PSV, però, non esita a elogiare il croato: “È un grande professionista. Ha degli addominali che, a guardarli, ti lasciano a bocca aperta. In Olanda possiamo essere felici di vedere Ivan Perisic al PSV . Questo vale anche per i giocatori del PSV che lo conoscono bene”.

“Che sia giovane o anziano, è considerato un grande esempio – ha detto a De Telegraaf Martijn Meerdink , ex giocatore di AZ, Groningen e De Graafschap – Il fatto che abbia la percentuale di grasso corporeo più bassa a quasi 37 anni dimostra che sta facendo tutto il possibile per mantenersi in ottima forma”, insiste Meerdink.

La sua buona forma, tuttavia, alimenta le voci (il suo contratto sta per scadere) su una sua possibile partenza a fine stagione. Anche diverse big d’Europa sarebbero sulle sue tracce.