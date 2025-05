Napoli, Conte svela il segreto dell'exploit McTominay e avvisa: “Ho perso scudetti all'ultima giornata”

Conte si gioca buona parte dello scudetto nella sua Lecce: "Ma non è la partita più importante dell'anno, mancano ancora 4 giornate. Bisogna mantenere calma e umiltà".

Tre punti di vantaggio sull’Inter a 4 turni dalla fine. Non sarà ancora una gara decisiva per lo scudetto, ma forse l’ultimo vero ostacolo tra il Napoli e il tricolore è la partita di sabato a Lecce. Già, Conte si gioca buona parte del titolo nella sua città, “dove sono diventato uomo”. Alle falde del Vesuvio l’entusiasmo è alle stelle, ma, ora, il tecnico fa il pompiere e avvisa: “Ho perso scudetti all’ultima giornata”.

Napoli, Conte torna nella sua Lecce: una partita speciale

“La prossima partita contro il Lecce non sarà la più importante dell’anno perché mancano ancora quattro giornate, ma per entrambe sarà importante” sottolinea Conte nella conferenza stampa della vigilia. L’ex ct della Nazionale torna a casa. “Sarà sempre un match diverso dagli altri. Io sono leccese, sono diventato uomo a Lecce. I sentimenti che ho nei confronti di Lecce non li potrà cambiare mai niente e nessuno. Rimarrò sempre fedele al sentimento che mi unisce a questa città. Anche se vivo a Torino, a Lecce ho mamma e papà e nell’anno sabbatico ho vissuto tanto in città”.

L’emergenza infortuni, gli obiettivi centrati e il monito

Chi sostituirà Buongiorno? Toccherà a Rafa Marin o sarà adattato Olivera nel ruolo di centrale? Conte non si sbilancia sulla formazione, ma sottolinea che “nell’emergenza abbiamo sempre cercato di trovare la formula giusta, facendo di necessità virtù. In realtà non abbiamo mai cambiato tantissimo, piuttosto abbiamo trovato accorgimenti: l’idea tattica, l’atteggiamento, la voglia sono sempre rimasti uguali, altrimenti non avresti la migliore difesa d’Europa”.

E si passa agli obiettivi. “Quello principale, il ritorno in Champions, è stato raggiunto con quattro giornate d’anticipo. Anche l’altro obiettivo, quello di dare fastidio, è stato centrato. Il terzo obiettivo è capire che tipo di fastidio vogliamo dare: se veramente importante o comunque un fastidio che ha tenuto in bilico il campionato”. L’allenatore del Napoli avvisa la piazza: “Abbiamo 3 punti di vantaggio, due settimane fa eravamo 3 sotto: bisogna mantenere calma, umiltà, compattezza. Ho avuto esperienze in cui ho vinto e perso scudetti all’ultima giornata e nelle ultime giornate”.

L’Inter col Barcellona e l’exploit di McTominay

Dopo il 3-3 dell’Inter a Barcellona la vetta conquistata dal Napoli è ancora più significativa. “Bisogna fare i complimenti all’Inter, non sono finti – dice Conte -. I nerazzurri stanno dando lustro all’Italia e ciò significa che stiamo facendo davvero qualcosa di straordinario”. Sull’exploit di McTominay: “Oggi è un giocatore più forte rispetto a quando è arrivato dal Manchester United. Anche lui si sente molto più completo, con molte più conoscenze. Nello United non ha mai avuto un ruolo principale, che qui invece ha avuto. È un centrocampista completo, ma il suo miglioramento lo hanno avuto tutti”.