Internazionali, De Minaur-Dellien sospesa per un malore sugli spalti: le urla dei tifosi e l’attesa per l’ambulanza

Attimi di paura sulla Grandstand Arena, dove il match tra De Minaur e Dellien è stato sospeso per un malore sugli spalti che ha richiesto l'intervento dell'ambulanza

Attimi di ansia agli Internazionali d’Italia in occasione del match tra Alex de Minaur e Hugo Dellien sospeso sul risultato di 30 pari sul 4-3 in favore dell’australiano per un malore accusato da un tifoso nella parte alta degli spalti che ha costretto il giudice di sedia a interrompere il match per permettere l’intervento dei sanitari in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, con l’incontro che dopo venti minuti non è ancora ripreso.

Le urla dei tifosi fermano De Minaur-Dellien

Sul risultato di 30 pari sul 4-3 in favore di Alex De Minaur mentre l’australiano era in procinto di guadagnarsi una palla game per consolidare il vantaggio, il punto contro Hugo Dellien è stato interrotto dalle ripetute urla provenienti dagli spalti alle spalle boliviano per attirare l’attenzione di giocatori e arbitro su uno spettatore colpito da un malore, con il giudice di sedia che appena si è reso conto della situazione ha sospeso l’incontro per permettere che il tifoso potesse venire soccorso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attesa per i soccorsi e le condizioni del tifoso

Una situazione certamente non nuova nel tennis – dove il forte caldo ha spesso causato malori o più semplicemente leggeri cali di pressione – ma che è apparsa più grave del previsto, con il match che è rimasto sospeso più a lungo del solito e l’attesa della barella dopo l’arrivo dei soccorsi per portare lo spettatore in ambulanza che di fatto hanno alimentato la paura e l’ansia nello stadio.

Fortunatamente dopo circa 20 minuti lo spettatore è stato trasportato in ambulanza, con il giudice di sedia che ha comunicato come il malore accusato dal tifoso non fosse nulla di grave e le condizioni dell’uomo fossero sotto controllo, facendo tornare il sereno sulla Grandstand Arena.

In aggiornamento…