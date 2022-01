Serie A, Hellas Verona nei guai: focolaio con 10 positivi

04-01-2022 15:52

Brutto risveglio stamane per l’Hellas Verona. Alla squadra scaligera infatti è stata notificata la positività di ben 10 elementi del gruppo squadra (8 giocatori e 2 membri dello staff), un fatto questo che ovviamente non permette di approcciare al meglio la delicata sfida contro lo Spezia in programma il 6 gennaio.

Questo il comunicato rilasciato dal club gialloblù.

“Hellas Verona FC comunica che – attualmente – dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al COVID-19 dopo test specifici effettuati nelle scorse ore.

La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti. Domani, mercoledì 5 gennaio, non si terrà la prevista conferenza stampa pre-partita di mister Igor Tudor”.

La situazione, ovviamente, andrà monitorata nelle prossime visto che, date le circostanze, potrebbe anche arrivare il rinvio della gara con i liguri.

