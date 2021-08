Serie A, Hernan Crespo: "Il Napoli non è da Scudetto"

Una vera e propria leggenda della nostra Serie A si esprime in merito alla prossima corsa Scudetto. Si tratta di Hernan Crespo, ex giocatore di Parma, Inter e Milan e oggi allenatore del San Paolo, che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

In primis un’opinione sul Napoli di Spalletti, che Crespo giudica non abbastanza attrezzato per competere al massimo livello:

“Luciano Spalletti è sicuramente un tecnico di grande esperienza, ha ottimi giocatori. Se entra in sintonia con l’ambiente, è fatta. Ma non credo che il Napoli abbia la rosa per puntare allo scudetto. L’obiettivo, secondo me, è la qualificazione in Champions League”.

Poi un commento su una delle squadre più attese della prossima Serie A, ovvero la Lazio di Maurizio Sarri:

“È garanzia di organizzazione, di bel gioco. Alla Lazio lo aspetteranno, avranno pazienza e, alla fine, raccoglieranno i frutti. Una cosa è certa: la Lazio segnerà tanti gol, come hanno sempre fatto le squadre di Sarri”.

In seguito alla cessione di Lukaku, Hernan parla anche della nuova Inter targata Simone Inzaghi:

“Era una corazzata, ma adesso è andato via Hakimi e se ne va Lukaku. Simone Inzaghi avrà un duro lavoro: bisogna dimenticare in fretta i successi e mettersi a sgobbare per nuovi traguardi. In più c’è l’eredità di Conte che pesa parecchio”.

OMNISPORT | 08-08-2021 11:55