Serie A, i suggerimenti di Baroni al Lecce: "Dovremo uscire dal campo sfiniti"

13-01-2023 18:29

Il Lecce sogna di proseguire il suo momento magico contro la formazione che indossa il tricolore sul petto, Marco Baroni è carico: “Affronteremo i campioni in carica, una squadra che ha identità. I rossoneri giocano un calcio moderno e dinamico, servirà dedizione: dovremo finire sfiniti, è l’unico modo per provare a mettere in apprensione il Milan. Rispettiamo il senso di appartenenza della nostra gente, vorrei capissero quanto ci impegniamo in partita: il loro entusiasmo è un valore aggiunto per la squadra”.

Ci sono osservazioni su qualche singolo: “Banda sta meglio, Helgason rientrerà pian piano, per Ceesay valuteremo. Colombo? Le parole se le porta via il vento, deve dimostrare al Milan di avere le qualità giuste per essere un loro calciatore: a lui però chiedo di giocare soprattutto per la squadra; va messo in preventivo il debutto di Persson. A centrocampo torna Hjulmand: la prova di Maleh contro lo Spezia mi è piaciuta, anche se non è ancora al meglio. A prescindere da chi sarà titolare, sarà importante chi entrerà in corsa. Bistrovic? Sono contento del suo rientro: può giochare da regista, o mezzala”.