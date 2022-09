Serie A, il derby ligure va allo Spezia: 2-1 alla Sampdoria

17-09-2022 20:20

Lo Spezia riesce a vincere il derby della Liguria col punteggio di 2-1 contro la Sampdoria, riuscendo. conquistare i tre punti rimontando per via dell’autorete di Murillo nella prima frazione e al gol nel finale di Nzola. Inutile la bellissima ben rete da trenta metri di Sabiri. I giocatori di Gotti salgono in questo modo a quota otto punti, banda di Giampaolo in crisi profonda, rimanendo penultimi in classifica ad appena due punti.

Con otto punti dopo sette gare stagionali, lo Spezia ha eguagliato la sua miglior partenza in Serie A (come nel 2020/21). Dall’altra parte, da quando Giampaolo è tornato alla Sampdoria (23ª giornata del 2021/22), quella blucerchiata è la squadra ad aver collezionato meno punti in Serie A (18) – escluse retrocesse e neopromosse nel periodo.

Il tabellino:

MARCATORI: 11′ Sabiri, 12′ aut. Murillo, 72′ Nzola.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu (87′ Caldara), Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko (70′ Ekdal), Bourabia, Bastoni (59′ Agudelo), Reca (70′ Hristov); Gyasi (87′ Ellertsson), Nzola. A disposizione: Sher, Strelec, Zoet, Beck, Leandro Sanca, Ferrer, Zovko. Allenatore: Gotti.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari (46′ Colley), Murillo, Augello; Villar (61′ Vieira); Leris (71′ Gabbiadini), Rincon, Sabiri, Djuricic (80′ Verre); Caputo (80′ Quagliarella). A disposizione: Contini, Amione, Conti, Pussetto, Yepes, Murru. Allenatore: Conti.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

AMMONITI: Ferrari, Bastoni, Villar, Kovalenko, Leris, Djuricic, Ellertsson, Murillo.