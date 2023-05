Il direttore sportivo Simone Giacchetta in conferenza stampa al termine della gara: “Oggi mi assumo le mie responsabilità, sono qui apposta ma mi sentivo così anche quando non venivo in conferenza stampa"

20-05-2023 18:24

Dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna, per 1-5, i direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato in conferenza stampa. Il dirigente dei lombardi dichiara: ”Intanto dispiace aver fatto questa prestazione in occasione di una gara importante nel finale di campionato, avremmo voluto farla in maniera più gagliarda per vincere. Purtroppo non ci siamo riusciti per merito del Bologna, siamo arrivati mentalmente stanchi perché dopo il primo gol ci siamo visti la vita in salita rispetto al solito e questo ha dato la possibilità al Bologna di sfruttare al meglio le proprie qualità. Spiace ulteriormente perché questa sconfitta forse sancisce la discesa in Serie B ed è veramente una grossa delusione perché la Serie A l’abbiamo conquistata sul campo tutti insieme. La squadra durante la stagione ha dimostrato di essere fragile rispetto alle altre, abbiamo sofferto sempre nonostante un avvio sfortunato in cui meritavamo di più e questo ha reso difficile il recupero. La sosta di due mesi ha condizionato il calciomercato e il nostro prosieguo di campionato. Spiace molto, la Cremonese scenderà in B ma Cremona città e i loro tifosi hanno dimostrato di meritare questa categoria. Li ringraziamo perché ci hanno sempre incitato e sostenuto, dandoci la possibilità di lavorare”

Su Ballardini ha che ha definito un’umiliazione quella di oggi, il ds ha dichiarato: “Ogni partita di Serie A è un confronto importante. La Cremonese e noi tutti non facevamo la A da tanti anni, ci siamo confrontati secondo le nostre possibilità, poi ci sta subire sconfitte, è la seconda volta che perdiamo con un punteggio pesante. Detto questo, ogni gara è una lezione. Non è stata un’umiliazione, quelle sono altre. Queste sono lezioni, opportunità per capire e per crescere. La Cremonese deve crescere, è stata una grandissima esperienza questa anche per voi, la città e i tifosi. La storia recente della Cremonese non parla tanto di Serie A, l’anno scorso abbiamo fatto un’impresa sportiva ed essere stati in Serie A è stata una grande gratificazione per tutti. Sulle altre cose non penso sia necessario rispondere”

Prosegue poi Giacchetta commentando la costruzione della squadra ed i vari errori commessi: “Quando parliamo di una squadra che retrocede di errori ne sono stati fatti diversi, questa è la prima cosa. Oggi mi assumo le mie responsabilità, sono qui apposta ma mi sentivo così anche quando non venivo in conferenza stampa. Oggi secondo me era doveroso perché la direzione sportiva è quella che ha il compito di costruire la squadra e visto l’insuccesso nel mantenere la categoria era giusto nei confronti di tifosi, proprietà e città venire qui e riconoscere che abbiamo sbagliato e commesso errori tecnici in buona fede. Il mercato è un mercato difficile, abbiamo cercato di fare del nostro meglio coinvolgendo tutte le opportunità, abbiamo fatto una squadra di ragazzi validi che hanno dato tutto pur venendo da campionati diversi da quello italiano. La squadra ha dimostrato fragilità iniziali e le ha mantenute fino alla fine, questo è figlio del finale di campionato dell’anno scorso quando c’erano altri giocatori che si sono rivelati ragazzi di prospettiva e ognuno di loro è rimasto nei club di appartenenza. Il mercato degli italiani a cui ci siamo rivolti in primis non ci ha visto per via dei concorrenti, quindi siamo andati su quello estero. Magari singolarmente ci sono state sorprese, ma non è bastato per mantenere la categoria. Dispiace non essere stati più al centro della lotta salvezza come avremmo voluto e desiderato, ma ribadisco che è stata una grande esperienza per tutti quanti noi. Ci ha messo alla prova e dobbiamo prenderne conoscenza e crescere”