Serie A: il giudice sportivo ferma 8 giocatori per un turno

Dopo le gare della trentatreesima giornata il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per una giornata otto giocatori.

Si tratta di Mandragora e Verdi (Torino) che non prenderanno parte al posticipo del Monday Night contro il Parma; salterà il derby dell’Appennino contro i viola invece Schouten (Bologna), mentre Acerbi (Lazio) non scenderà in campo per il match delle 12.30 contro il Genoa a cui mancherà l’attaccante Pandev. Ceccherini (Hellas Verona) non giocherà il match contro lo Spezia, Marin (Cagliari) quello contro il Napoli, Musso (Udinese) non difenderà i pali della porta contro la Juventus.

OMNISPORT | 27-04-2021 15:48