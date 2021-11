Serie A: il giudice sportivo ne ferma sei

09-11-2021 13:28

Dopo la dodicesima giornata di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta della Fiorentina, che non saranno dunque a disposizione di Italiano per la sfida contro il Milan alla ripresa del campionato.

Anche Igor Tudor, allenatore del Verona dovrà fare a meno di due pedine. Lo stop forzato per un turno è per Daniel Bessa e Nikola Kalinic che non saranno quindi a disposizione del tecnico croato per Verona-Empoli. Mister Gotti invece non avrà a disposizione Jean-Victor Makengo per la trasferta a Torino contro i granata di Juric. Stop anche per Dimitrios Nilolaou dello Spezia: niente trasferta a Bergamo per lui.

GIOCATORI SQUALIFICATI PER UNA GIORNATA

NIKOLA MILENKOVIC (Fiorentina)

LUCAS MARTINEZ QUARTA (Fiorentina)

DANIEL BESSA (Verona)

NIKOLA KALINIC (Verona)

JEAN VICTOR MAKENGO (Udinese)

DIMITRIOS NILOLAOU (Spezia)

OMNISPORT