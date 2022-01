Serie A: il Giudice Sportivo ne squalifica 6 per la 23ª giornata

18-01-2022 10:52

Con la tennistica vittoria della Fiorentina contro il Genoa, il colpaccio dello Spezia a Milano control il Milan e il successo del Napoli a Bologna, è andata in archivio anche la 22^ giornata di Serie A. Campionato che entra nel vivo, tanto che venerdi si torna di nuovo in campo per una nuova giornata: ad inaugurare infatti il 23° turno di serie A, sarà l’anticipo del Bentegodi tra Verona e Bologna.

Ecco chi salterà per squalifica il 23° turno di campionato. Saranno le assenze per la 23ª giornata di Serie A. Spicca quella di Pavoletti che era diffidato ed è stato ammonito con la Roma: l’attaccante salterà la Fiorentina, col Cagliari che dovrà fare a meno anche di Carboni . Situazione identica per Maggiore , giallo in Milan-Spezia e niente derby con la Sampdoria per lui.

Ecco dunque tutti i calciatori che salteranno per squalifica la 23ª giornata giornata di Serie A:

Pavoletti (Cagliari)

Carboni (Cagliari)

Maggiore (Spezia)

Cataldi (Lazio)

Soumaoro (Bologna)

Ranieri (Salernitana)

