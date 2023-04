Serie A, il Verona non mette la freccia sullo Spezia

La doppietta di Berardi stende l'Empoli: azzurri a +5 sulla zona calda.

30-04-2023 17:27

Nelle altre gare del pomeriggio la Cremonese frena la rincorsa del Verona, rammaricandosi per il rosso a Quagliata: a Okereke, che ha regalato ai grigiorossi il vantaggio nelle prime battute di gioco, risponde Verdi, che aveva regalato ai gialloblu il successo sul Bologna. Non muove la classifica l’Empoli, raggiunto e beffato da Berardi, che sigla il rigore da tre punti al 97o: Zanetti ha vinto in una sola occasione nel girone di ritorno, la salvezza è più che ipotecata, ma non ancora vidimata, essendo Spezia e Verona a 5 lunghezze.

Questo il tabellino di Cremonese-Verona

Cremonese-Verona 2-1 (1-0)

Marcatori: 8’ Okereke (C) 30’ st Verdi (V).

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Aiwu, Vasquez, Lochoshvili (34’ st Buonaiuto), Valeri; Pickel (9’ st Quagliata), Meité, Castagnetti; Galdames (24’ st Ferrari); Okereke (24’ st Felix), Ciofani (24’ st Dessers). Allenatore: Ballardini.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani (39’ st Ceccherini), Hien, Dawodowicz; Depaoli (41’ Terracciano), Tameze (14’ st Veloso), Abildgaard, Lazovic (39’ st Gaich); Verdi, Kallon (14 st Braaf); Djuric. Allenatore: Zaffaroni.

Arbitro: SIg. Doveri.

Espulso: 17’ st Quagliata (C).

Questo il tabellino di Sassuolo-Empoli

Sassuolo-Empoli 2-1 (0-1)

Marcatori: 11’ Cambiaghi (E), 37’ st Berardi (S) 49’ st Berardi rig. (S).

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi (1’ st Ferrari), Marchizza (31’ st Rogerio); Frattesi, Lopez, Harroui (1’ st Pinamonti); Bajrami (1’ st Henrique), Defrel (12’ st Berardi), Laurienté. Allenatore: Dionisi.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi (38’ st Cacace); Grassi (16’ st Akpa Akpro), Marin, Bandinelli (21’ st Fazzini); Baldanzi; Caputo (38′ st Satriano), Cambiaghi (21′ st Piccoli). Allenatore: Zanetti.

Arbitro: Sig. Dionisi.

Espulso: 29′ st Pinamonti (S).

Ammoniti: Laurienté (S) Lopez (S) Bandinelli (E).