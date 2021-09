Serie A, Inter-Bologna: le probabili formazioni

Poco meno di un mese dopo il 4-0 al Genoa del debutto, l’Inter torna a disputare una partita di campionato in casa e lo fa ancora di sabato alle 18, nell’anticipo della quarta giornata contro il Bologna.

Una collocazione che non fa troppo felice Simone Inzaghi considerando che i nerazzurri hanno giocato appena mercoledì in Champions contro il Real Madrid, ma necessaria perché i campioni d’Italia torneranno in campo già martedì sera a Firenze nell’anticipo del primo turno infrasettimanale della stagione.

Per l’Inter l’obiettivo è tornare alla vittoria dopo il pareggio contro la Sampdoria e il ko in extremis in Champions, ma non sarà facile contro un Bologna in salute e che si presenta a San Siro a pari punti con la squadra di Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino è pronto ad operare un modesto turnover: debutto da titolare per Dumfries, Correa prenderà il posto di Dzeko, possibile turno di riposo per Calhanoglu.

Nel Bologna Sansone insidia Bareow per una maglia da titolare.

Inter-Bologna, le probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Correa.

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Sansone.



OMNISPORT | 18-09-2021 10:31