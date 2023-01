Serie A, Inter: Calhanoglu a rischio per la Supercoppa

08-01-2023 12:22

L’Inter di Simone Inzaghi non è andata oltre il 2-2 contro il Monza nella scorsa partita di campionato. L’autogol di Dumfries nei secondi finali della gara ha innescato inoltre molte polemiche per la direzione arbitrale della partita. Oltre a ciò, il tecnico piacentino è in ansia per le condizioni del turco Hakan Calhanoglu.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, il giocatore ex Milan avrebbe subito un leggero affaticamento muscolare, e ora sarebbe in dubbio per la partecipazione alla Supercoppa Italiana, che si giocherà a Riad tra 11 giorni proprio tra i nerazzurri e il Milan.