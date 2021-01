Serie A, Inter-Juventus: probabili formazioni

Domenica sera alle ore 20.45, tutti gli occhi saranno puntati sul Meazza, per il derby d’Italia tra Inter e Juventus. I nerazzurri sono reduci dal pareggio in campionato per 2-2 contro la Roma e dal successo in extremis ai tempi supplementari contro la Fiorentina durante gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ottimo momento di forma, invece, per la Juventus, che arriva da ben quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia.

Per il derby d’Italia contro la Juventus, Conte dovrebbe fare a meno degli infortunati D’Ambrosio, Pinamonti e Vecino. In campo andrà l’undici ormai collaudato dal tecnico salentino, ovvero Handanovic tra i pali, terzetto difensivo composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo, la freccia Hakimi inamovibile a destra, mentre a sinistra Young dovrebbe superare nel ballottaggio Perisic; in mezzo Brozovic, coadiuvato da Barella e Vidal. In attacco, presente la LuLa, Lukaku-Lautaro. Nella Juventus, Pirlo dovrebbe fare a meno dei positivi al coronavirus Alex Sandro, Cuadrado e de Ligt, nonché dell’infortunato Dybala. Tra i pali, ritorna Szczesny dopo il turno di riposo in Coppa Italia, difesa a quattro composta da Danilo, Demiral (in vantaggio su Chiellini), Bonucci e Frabotta. In avanti, spazio alla coppia Morata-Ronaldo.

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal; Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; Chiesa, Arthur, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

OMNISPORT | 15-01-2021 14:13