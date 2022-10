Serie A, Inter: nuovo nome per il dopo Brozovic

21-10-2022 13:46

Sta girando un nuovo nome per l’avvenire della mediana dell’Inter. Gioca al momento nel campionato turco, dove tanti addetti ai lavori riportano l’interessamento dei nerazzurri nei confronti di Miguel Crespo, mediano lusitano del Fenerbahce di 26 anni, due reti e un assist in 14 partite in questa stagione.

Stando ad Aspor (al quale si rifà FcInter1908), un osservatore nerazzurro andrà in tribuna a Istanbul domani sabato 22 ottobre per la prossima gara di campionato tra Fenerbahce e Başakşehir, per ammirare il calciatore e fare rapporto alla dirigenza nerazzurra.

La volontà della società turca è non privarsi del portoghese a gennaio, ma tenerlo in Turchia almeno fino a giugno, quando potrebbe essere liberato per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Eurosport riporta anche l’interessamento dell’Atletico Madrid.