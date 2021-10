Serie A, Inter: per la Lazio preoccupa Calhanoglu

Questa pausa per le nazionali rischia di essere devastante per l’Inter. Oltre alle condizioni precarie di Lautaro Martinez e Joaquin Correa, si registrano problemi anche per il turco Hakan Calhanoglu. Il giocatore dell’Inter ha giocato le intere partite contro Norvegia e Lettonia, ma al rientro a Milano non era al 100%. Come riporta Sky Sport, il giocatore ha lavorato a parte, svolgendo un allenamento differenziato.

Rimane al momento al momento in dubbio per la fondamentale partita della prossima giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri.

OMNISPORT | 13-10-2021 22:13