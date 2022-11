Serie A, Juventus: occhi su Carnesecchi

20-11-2022 12:52

Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese in prestito dall’Atalanta e capitano dell’Under 21, sembra entrato definitivamente nel mirino della Juventus di Max Allegri. Non per adesso, dato che i bianconeri sono ben coperti con Mattia Perin e Wojciech Szczęsny, ma per il futuro.

A parlare di questo interessamento è il quotidiano torinese Tuttosport, che sottolinea però come sul portiere ci sia un grandissimo interesse sia in Italia (la Lazio, fin dalla scorsa stagione, è forte sul ragazzo) e in Premier League, dove alcune squadre di media classifica ci starebbero facendo un pensiero.