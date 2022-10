15-10-2022 18:08

L’Empoli batte il Monza 1-0 grazie alla rete di Haas: cross di Destro per Satriano, Di gregorio compie un miracolo ma sul tapin dello svizzero non può nulla. Tantissime occasioni nel corso del match, le più nitide per i padroni di casa.

Clamorosa però la chance per il Monza all’89’ (super Vicario su D’Alessandro). Nel finale rosso per Rovella. Primo ko della gestione Palladino che si ferma dopo tre vittorie di fila.