Serie A, l'Inter conta sui recuperi per gennaio

15-12-2022 22:06

L’Inter si appresta a tornare in campo a inizio gennaio per il big match contro il Napoli di Luciano Spalletti primo in classifica in Serie A. Non si staglia all’orizzonte un mercato sensazionale per i nerazzurri, ma Simone Inzaghi si accontenterebbe di riavere al 100% alcuni elementi della rosa, come per esempio Romelu Lukaku, protagonista di un pessimo Mondiale col Belgio e ora al lavoro per ritrovare la migliore condizione.

Come lui anche Marcelo Brozovic, tornato dal Qatar con alcuni problemi fisici ma pronto a rimettersi al lavoro per dare una mano ai propri compagni. Come lui anche D’Ambrosio e Correa che stanno ancora lavorando a parte ma migliorano giorno dopo giorno.