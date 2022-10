Serie A, l'Inter pensa ad Ake del Man City

10-10-2022 20:39

L’incredibile profondità della rosa del Manchester City fa sì che alcuni giocatori possano essere tentati di andare via nonostante il successo della squadra a causa del poco spazio. Tra questi c’è il difensore centrale Nathan Ake, che ha collezionato solo 30 presenze in Premier League da quando si è trasferito all’Etihad Stadium nel 2020.

Il 29enne olandese si è unito al City per l’incredibile somma di 41 milioni di sterline dal Bournemouth, tantissimi per un giocatore che in pratica non vede mai il campo. Secondo il giornalista Ekrem Konur, l’Inter starebbe pensando proprio ad Ake per rinforzare il proprio reparto arretrato, nonostante abbia ancora tre anni di contratto con gli Sky Blues.

Data l’incertezza sul futuro di Milan Skriniar, la mossa Ake potrebbe essere vista come la volontà dei nerazzurri di tutelarsi in vista di una eventuale cessione dello slovacco.