Serie A, la classifica dei rigori: i numeri dicono Inter trattata meglio di tutte

Chi ha avuto più penalty a favore dall'inizio della stagione in serie A? Chi ne ha avuti meno contro? Le statistiche fanno emergere un verdetto

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Con il penalty concesso all’Inter nel big match di San Siro contro il Napoli, l’Inter salve in vetta alla speciale classifica dei rigori. La squadra di Inzaghi aggancia altre tre squadre a quota 4, anche se Calhanoglu ha rovinato la sua media perfetta.

Serie A, la classifica dei rigori: l’Inter balza in vetta

Il rigore assegnato da Mariani all’Inter per il contatto tra Anguissa e Dumfries ha fatto letteralmente imbufalire Conte per il mancato intervento del Var. La stessa Aia ha ammesso che si è trattato di un penalty frutto di un “fallo leggero, un po’ sotto lo standard”, ma comunque “non inventato” e secondo protocollo.

Ad ogni modo per la squadra di Simone Inzaghi si è trattato del quarto penalty a favore balzando così al primo posto della classifica dei rigori insieme con i cugini del Milan, la Fiorentina, la Lazio e l’Atalanta.

L’errore dell’infallibile Calhanoglu rovina lo score

Sul dischetto non poteva non presentarsi lo specialista Calhanoglu. Che ha posto fine alla sua striscia perfetta in Serie A centrando il palo. Pensate: il turco ne aveva segnati 17 su 17 da quando è approdato nel campionato italiano e dal suo passaggio all’Inter vantava una striscia di 19 penalty realizzati di fila considerando anche le coppe.

Insomma, un errore che ha fatto parecchio rumore, non solo per le proteste di Conte, ma anche perché l’Inter ha fallito il sorpasso al Napoli in vetta alla classifica. Il bilancio dei quattro tiri del dischetto è di tre gol e uno sbagliato, proprio come Atalanta, Lazio e Fiorentina. Il Milan, invece, ha una media del 50% per via dei due errori contro la Fiorentina, con tanto di polemiche annesse.

Chi ha subito più rigori: ecco la squadra più tartassata

Leggendo la classifica al contrario, in vetta troviamo l’Udinese di Runjaic, che ha subito ben cinque rigori contro. Condividono il secondo posto Como e Genoa a quota 4, a seguire Empoli, Juventus e Venezia a 3.

L’Inter ha avuto un solo penalty a sfavore, proprio come Milan, Bologna e Torino. Delle squadre di vertice l’Atalanta di Gasperini è l’unica contro cui non sono mai stati assegnati tiri dagli undici metri.

Serie A, la classifica dei rigori assegnati