Serie A, la Lazio crolla in casa: impresa dell'Udinese

La Lazio cade inaspettatamente in casa contro l’Udinese nell’anticipo delle 12.30 della nona giornata di Serie A. I friulani espugnano l’Olimpico per 3-1 grazie alle reti di Arslan, Pussetto e Forestieri, non basta ai capitolini, forse provati dagli impegni in Champions, il gol di Immobile. In classifica la squadra di Inzaghi resta settima a 14 punti, mentre i bianconeri risalgono al decimo posto a quota 10.

LA GARA

Grande approccio dell’Udinese, che affronta a viso aperto una Lazio forse stanca dopo l’impegno di Champions. La squadra di Inzaghi è particolarmente lenta nella manovra e senza idee, e nel primo tempo i friulani ne approfittano portandosi in vantaggio di due gol. Al 18′ Arslan in diagonale su assist di Pereyra batte Strakosha, al 23′ Samir colpisce la traversa, al 29′ Forestieri su suggerimento di De Paul mette fuori di pochissimo di testa. I padroni di casa non riescono a reagire, e prima dell’intervallo arriva il raddoppio bianconero con Pussetto, dopo un brillante uno-due con De Paul.

Simone Inzaghi inviperito ne cambia tre ad inizio ripresa, Lucas Leiva, Marusic e Akpa Apro dentro per Cataldi, Fares e Parolo. I biancocelesti sembrano più vivaci, al 62′ Immobile sfiora il gol ma trova l’opposizione di Musso. Al 71′ però l’Udinese fa tris, Forestieri raccoglie una corta respinta di Acerbi e batte Strakosha con un gran tiro.

La Lazio reagisce subito riaprendo il confronto con Immobile, su rigore causato per fallo di Musso sullo stesso attaccante dei capitolini. La squadra di Inzaghi si riversa in avanti alla ricerca del gol della speranza, ma gli ospiti si difensono con ordine e non lasciano varchi, portando a casa una vittoria di prestigio.

OMNISPORT | 29-11-2020 14:36