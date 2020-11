Ecco le formazioni ufficiali! La Lazio scende in campo con il 3-5-2: Strakosha - Patric, Acerbi, Radu - Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares - Correa, Immobile. A disposizione: Reina, Furlanetto, Hoedt, Armini, Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Milinkovic-Savic, D. Anderson, Escalante, Pereira A., Caicedo.11:50

Anche Gotti, per la sua Udinese sceglie il 3-5-2, così composto: Musso - Becao, Nuytink, Samir - Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zegelaar - Forestieri, Pussetto. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Bonifazi, Molina, Ter Avest, Walace, Coulibaly, Jajalo, Deuloufeu, Micin, Palumbo.12:00

Nella Lazio torna tra i pali Strakosha, tornato negativo al Coronavirus, riposa Leiva e torna, ma in panchina, Milikovic-Savic: con Luis Alberto c'è la coppia Parolo-Cataldi. Infortunati Luiz Felipe e Muriqi. Tante assenze in casa Udinese, a partire dall'allenatore Gotti, che sarà sostituito dal suo vice Cioffi. Confermato lo stesso 11 che ha battuto il Genoa domenica scorsa, con l'eccezione Forestieri in tandem con Pussetto, dato il forfait di Okaka. Oltre all'attaccante italiano, indisponibili De Maio, Lasagna, Ouwejan, Nestorovski.12:09