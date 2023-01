Serie A, la Lazio torna a vincere: Sassuolo battuto

15-01-2023 14:38

Al Mapei Stadium è arrivata la prima vittoria del 2023 per la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo il ko di Lecce e il pari con l’Empoli è riuscita a ottenere il successo per 2-0 in casa del Sassuolo. Un risultato importante per la formazione biancoceleste, che si è riportata così a tre punti di distacco dalla zona Champions League.

All’inizio della partita pericolosi i neroverdi con Laurienté, poi la Lazio ci ha provato con Zaccagni. Ma al 13′ ecco la grande preoccupazione per l’infortunio muscolare di Immobile, subito fuori per un fastidio alla coscia destra. Il centravanti, rimpiazzato da Pedro, è uscito per un risentimento al flessore.

Prima dell’intervallo l’episodio chiave della partita con il tocco di Toljan con il braccio su colpo di testa da Milinkovic-Savic. Calcio di rigore assegnato dal Var per la Lazio, poi messo a segno da Zaccagni al 48′, bravo a battere Pegolo.

Nel secondo tempo diversi tentativi di raddoppio da parte dei biancocelesti con Felipe Anderson e Pedro. Il Sassuolo pericoloso con Berardi e Frattesi. Ma poi nel finale ecco il raddoppio della Lazio al 94′ con il contropiede finalizzato da Felipe Anderson.

Quarta sconfitta di fila in Serie A per il Sassuolo di Alessio Dionisi, fermo al quintultimo posto con 16 punti. Lazio quinta a quota 34, a -3 dalla coppia formata da Juventus e Inter.