Serie A, Lavezzi: "Inter favorita. Di Maria ha tanta classe"

20-07-2022 19:34

A La Gazzetta dello Sport, Lavezzi ha svelato la sua favorita per il titolo in Serie A: “L’Inter, subito dietro metterei la Juve. Napoli? È ancora un punto interrogativo, la squadra sta vivendo un momento di ristrutturazione. L’anno scorso ha avuto un calo nel momento determinante con le altre due squadre in agguato”.

Lavezzi ha anche parlato di due suoi connazionali: “Dybala? Ha alzato il livello della Roma, questo è sicuro. Ora c’è tanta fiducia, e quella conta. Di Maria? Tantissima classe. Lo vedo benissimo, è il modo con cui la Juve si sta organizzando per vivere una Champions importante”.