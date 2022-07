20-07-2022 13:35

La Juventus ha colmato in poche ore la lacuna tecnica apertasi dopo la cessione di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco. L’ingaggio di Gleison Bremer ha permesso a Massimiliano Allegri di avere a disposizione fin dalla tournée negli Stati Uniti l’erede del difensore olandese che ha lasciato Torino dopo tre stagioni, ma che potrebbe non essere l’ultimo innesto nella retroguardia.

Juventus, Bremer non basta: Allegri chiede un altro difensore

Il brasiliano prelevato dal Torino per 41 milioni più nove di bonus dovrebbe infatti andare a formare la coppia titolare con Leonardo Bonucci, ma durante i continui contatti con la società sul fronte mercato Allegri avrebbe espresso la richiesta di completare il reparto con un altro giocatore che si aggiunga agli altri centrali in organico, quindi Federico Gatti e Daniele Rugani, ai quali va aggiunto il jolly Danilo, spesso utilizzato al centro durante la passata stagione.

Inter e Juventus su Milenkovic: altro duello in vista?

Il nome preferito da Allegri sarebbe quello di Nikola Milenkovic, che proprio al pari di Bremer milita in un altro club storicamente rivale della Juventus: dal Torino alla Fiorentina gli ostacoli nella trattativa potrebbero essere ancora superiori, ma Milenkovic, serbo e quindi connazionale di Dusan Vlahovic, viene visto l’elemento ideale da Allegri per completare la difesa per la sua fisicità e per la duttilità che gli permette di agire da centrale, a tre o a quattro, ma anche all’occorrenza da terzino destro. Per Milenkovic, tuttavia, potrebbe profilarsi un altro testa a testa con l’Inter: in attesa di capire quale sarà il futuro di Milan Skriniar, infatti, i nerazzurri sono comunque alla ricerca di un centrale difensivo e il serbo della Viola è un profilo seguito da tempo da Marotta e Ausilio.

Mercato Juventus, dialogo aperto con il Psg: sul tavolo Paredes e Kurzawa

La Juventus sembra però inarrestabile sul mercato, perché oltre a un altro difensore la rosa di Allegri potrebbe venire completata da ulteriori due innesti, uno a centrocampo e uno in attacco. In prima linea il nome caldo è sempre quello di Alvaro Morata, per il quale però si prevedono tempi lunghi dopo il ritorno all’Atletico Madrid per fine prestito: lo spagnolo, tutt’altro che incedibile per Simeone, dovrebbe infatti rinnovare con i Colchoneros, scenario necessario prima di un’eventuale nuova trattativa Juve-Atletico per il prestito. A centrocampo invece serve un regista, identificato in Leandro Paredes: l’argentino è tra gli esuberi del Psg, ma la trattativa deve essere ancora impostata. A Parigi sarebbero pronti a inserire nell’affare anche Laywin Kurzawa, esterno sinistro difensivo che può far comodo alla Juve, ma serviranno incontri per limare le differenze tra domanda e offerta su prezzi dei cartellini e ingaggi.

