Serie A, Lazio facile col Bologna: Zaccagni scatenato

12-02-2022 17:16

La Lazio domina contro il Bologna, vincendo 3-0 e riscattandosi dopo l’eliminazione in Coppa Italia in settimana. Biancocelesti che si portano momentaneamente a -3 dal quarto posto, rossoblu che non riescono più a vincere.

Apre il match Immobile dal dischetto, poi è Zaccagni a rubare la scena con una doppietta: nel primo gol assist di Luis Alberto che pesca bene il compagno in profondità, nel secondo è Lazzari a servire un cioccolatino al numero 20.

Unica pecca per la Lazio l’infortunio di Lazzari, uscito per un problema muscolare.

