Serie A, Lazio-Fiorentina: probabili formazioni

All’Olimpico di Roma si affrontano due squadre che hanno fin qui deluso le relative aspettative. La Lazio di Simone Inzaghi è reduce da un’inaspettato pareggio per 1-1 contro il Genoa, penultimo in classifica. I biancocelesti sono attualmente al nono posto con 22 punti, lontani dalla zona Champions dopo aver lottato lo scorso anno addirittura per lo scudetto. La Fiorentina di Prandelli viene dallo sterile pareggio casalingo contro il Bologna per 0-0. Con questo punto, i viola non si sono allontanati molto dalla zona retrocessione e ad inizio anno avevano ben altre ambizioni: con 15 punti si trovano attualmente al quattordicesimo posto in campionato.

Inzaghi per la sua Lazio riproporrà il modulo che ormai ha cucito addosso alla squadra biancoceleste: un 3-5-2 in cui però dovrà fare a meno dello squalificato Lucas Leiva a centrocampo. Al suo posto potrebbe giocare dal 1° minuto Escalante.

In casa Fiorentina Prandelli pronto a riproporre il 3-5-2 già utilizzato in più di un uscita da quando è tornato sulla panchina viola. Gli interpreti del modulo dovrebbero essere gli stessi che hanno affrontato il Bologna la domenica precedente.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Valero, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

OMNISPORT | 05-01-2021 14:15