Serie A, Lazio: in bilico il futuro di Maurizio Sarri

Gli alti e bassi continui della Lazio non stanno piacendo al Presidente Claudio Lotito, al quale ora sorgono dei dubbi sul futuro assieme a Maurizio Sarri. Chiaramente, Lotito si aspettava molto di più rispetto all’attuale settimo posto in Serie A, e anche il tecnico ex Napoli, Chelsea e Juventus potrebbe avere dei ripensamenti sulla volontà del patron biancoceleste di assecondare, coi giusti investimenti, il suo progetto tecnico.

Al termine del girone d’andata l’accordo era praticamente formalizzato sulla base di 3,5 milioni fino al 2025, ma ora le parti non hanno fretta di incontrarsi, soprattutto la proprietà, che si aspetta un finale di stagione col botto per poter programmare al meglio il 2022-2023.

Con Sarri? Ancora nessun indizio in questo senso.

