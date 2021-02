Serie A, Lazio-Sampdoria: probabili formazioni

Anticipo delle ore 15.00 domani pomeriggio all’Olimpico tra Lazio e Sampdoria. I padroni di casa sono chiamati a reagire dopo il ko subito a Milano contro l’Inter, mentre la Sampdoria, in una posizione di classifica molto tranquilla deve capire cosa vuole fare da grande.

La Lazio si presenta al match contro i blucerchiati con qualche problema di uomini, soprattutto in difesa. Mister Simone Inzaghi deve infatti rinunciare agli infortunati Strakosha, Luiz Felipe (stagione finita per lui) e Radu e agli squalificati Hoedt e Lazzari. Reparto arretrato quindi in emergenza e con gli uomini contati, ma il modulo non si cambia.

La Sampdoria si presenta invece all’Olimpico con la rosa al completo: mister Claudio Ranieri ha tutti a disposizione e contro la Lazio può schierare la formazione migliore confermando l’ormai collaudato 4-4-2.

PROBABILI FORMAZIONI:

Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Parolo, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi S.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszyński, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Keita. All. Ranieri

OMNISPORT | 19-02-2021 10:32