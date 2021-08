Serie A, Lazio-Spezia: le probabili formazioni

Prima all’Olimpico per la Lazio di Maurizio Sarri che dopo la bella prestazione di Empoli proverà a vincere anche le resistenze dello Spezia.

Contro i liguri l’allenatore toscano dovrà fare a meno dell’acciaccato Luiz Felipe, la cui assenza verrà rimpiazzata dall’inserimento nell’undici titolare di Radu. A centrocampo, al fianco degli inamovibili Leiva e Milinkovic-Savic, Akpa-Akpro (favorito) Luis Alberto e l’ultimo arrivato Basic si giocano una maglia da titolare, mentre davanti sempre più spazio per l’ex romanista Pedro.

Come Sarri, anche Thiago Motta ha da sciogliere alcuni dubbi in mediana dove il recuperato Kovalenko insidia Maggiore e Bastoni per un posto nella formazione iniziale. Per il resto, dopo il confortante pareggio contro il Cagliari, confermato in difesa il trio Hristov-Erlic-Nikolaou e Verde con Gyasi e Colley in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Acerbi, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa-Akpro; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley.

OMNISPORT | 28-08-2021 10:42