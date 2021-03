Serie A, Lazio-Torino: i biancocelesti regolarmente in campo

Nonostante il Torino non si presenterà allo Stadio Olimpico di Roma per disputare la gara, la giornata della Lazio si sta svolgendo come se la partita fosse stata confermata a tutti gli effetti (cosa che, in realtà, è). Questa mattina la squadra di Simone Inzaghi ha svolto la consueta rifinitura pre-gara, poi un pranzo tutti assieme e più tardi raggiungeranno lo stadio dove, probabilmente, scenderanno addirittura in campo per aspettare il fischio d’inizio delle 18:30.

Il tecnico biancoceleste ha persino comunicato la lista dei convocati per questa gara “fantasma”:

PORTIERI

Alia, Reina, Strakosha

DIFENSORI

Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric

CENTROCAMPISTI

Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis ALberto, Lulic, MArusic, Milinkovic, Parolo, Pereira

ATTACCANTI

Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi

