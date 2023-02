Campionato di calcio di Serie A 2022-23: tutte le partite in calendario oggi. I big match di giornata e le altre gare in programma

11-02-2023 08:00

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 22a giornata. Turno molto frazionato con partite spalmate su 4 giorni. Il big match di questo turno è Juventus-Fiorentina, più per il blasone e la rivalità storica che per effettiva rilevanza di classifica, mentre ad alto livello Lazio-Atalanta è quasi uno spareggio per la zona coppe. Turni molto agevoli per Napoli e Inter impegnati contro le ultime della classe.

La situazione in classifica prima della 22a giornata

Alla vigilia della 22a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 56 punti; Inter 43; Roma 40; Lazio 37: queste sono le squadre attualmente in zona Champions. Poi Atalanta e Milan 38 che lottano a breve distanza comunque in zona coppe. Seguono: Torino 30 punti; Udinese e Bologna 29; Empoli, Monza e Juventus (-15) a 26; Fiorentina 24, Sassuolo e Lecce 23, Salernitana 21 e Spezia 18. In zona retrocessione per adesso ci sono: Verona 14, Samp 10, Cremonese ultima a 8 punti.

Le partite in programma per la 22a giornata e dove vederle in diretta

Milan–Torino 10-feb 20.45 DAZN Empoli–Spezia 11-feb 15.00 DAZN Lecce–Roma 11-feb 18.00 DAZN Lazio–Atalanta 11-feb 20.45 DAZN SKY Udinese–Sassuolo 12-feb 12.30 DAZN SKY Bologna–Monza 12-feb 15.00 DAZN Juventus–Fiorentina 12-feb 18.00 DAZN Napoli–Cremonese 12-feb 20.45 DAZN Verona–Salernitana 13-feb 18.30 DAZN Sampdoria–Inter 13-feb 20.45 DAZN SKY

Le partite di sabato 11 febbraio

Oggi si giocano 3 partite.

Alle 15.00 c’è Empoli-Spezia , partita decisiva per la zona retrocessione più che altro per lo Spezia che non riesce più a smuovere la classifica, mentre l’Empoli sta in posizione invidiabile.

, partita decisiva per la zona retrocessione più che altro per lo Spezia che non riesce più a smuovere la classifica, mentre l’Empoli sta in posizione invidiabile. Alle 18.00 in campo Lecce-Roma : Mourinho deve vincere per restare agganciato alla zona Champions, ma deve fare i conti con una delle squadre rivelazione del campionato.

: Mourinho deve vincere per restare agganciato alla zona Champions, ma deve fare i conti con una delle squadre rivelazione del campionato. Alle 20.45 c’è Lazio-Atalanta: spareggio per la zona Champions. Dopo un ottimo gennaio entrambe si sono un po’ perse per strada. Scontro sicuramente spettacolare e dall’esito imprevedibile.

Le partite di domenica 12 febbraio

Oggi si giocano 4 partite.

Alle 12.30 gustoso lunch match Udinese-Sassuolo . Partita molto interessante, due squadre simili che quando sono in palla giocano un calcio molto piacevole. Da vedere.

. Partita molto interessante, due squadre simili che quando sono in palla giocano un calcio molto piacevole. Da vedere. Alle 15.00 Bologna-Monza . Due squadre molto vicine in classifica, che giocano in modo simile. Match aperto a qualunque soluzione.

. Due squadre molto vicine in classifica, che giocano in modo simile. Match aperto a qualunque soluzione. Alle 18.00 Juve – Fiorentina . Sfida sentitissima, tra due rivali storiche. La Juve dopo Salerno e la Coppa Italia sembra avere reagito al tracollo di una settimana fa contro il Monza. Per battere una Viola non esattamente serena ci vuole lo stesso spirito e la stessa concentrazione viste nelle due partite precedenti. La rincorsa verso una posizione più dignitosa in classifica passa anche dal match contro la ex squadra di Chiesa e Vlahovic.

– . Sfida sentitissima, tra due rivali storiche. La Juve dopo Salerno e la Coppa Italia sembra avere reagito al tracollo di una settimana fa contro il Monza. Per battere una Viola non esattamente serena ci vuole lo stesso spirito e la stessa concentrazione viste nelle due partite precedenti. La rincorsa verso una posizione più dignitosa in classifica passa anche dal match contro la ex squadra di Chiesa e Vlahovic. Alle 20.45 Napoli-Cremonese. Match che dovrebbe essere poco più di una sgambata per Spalletti e i suoi visto che a far visita alla capoclassifica schiacciasassi c’è l’ultima in graduatoria ancora a secco di vittorie in campionato.

Le partite di lunedì 13 febbraio

Oggi si giocano due partite.

Alle 18.45 Verona-Salernitana . Il Verona è in palla e ha bisogno di 3 punti per risalire ulteriormente in classifica verso la salvezza; la Salernitana non ha intenzione di ripiombare nel gorgo del fondo classifica.

. Il Verona è in palla e ha bisogno di 3 punti per risalire ulteriormente in classifica verso la salvezza; la Salernitana non ha intenzione di ripiombare nel gorgo del fondo classifica. Alle 20.45 Samp-Inter. La seconda contro la penultima. Sulla carta tre punti abbastanza facili per l’Inter in casa di una squadra molto più debole e afflitta da problemi societari apparentemente senza soluzione. Ad aspettare i nerazzurri a Marassi c’è il grande ex Stankovic.

Le partite sono trasmesse tutte da Dazn (qui per vederle in diretta), ma se preferite seguirle con un live testuale il migliore è sempre quello di Virgilio Sport

FAQ A che ora si gioca Napoli-Cremonese? Alle 20.45 di domenica 12 febbraio A che ora si gioca Juve-Fiorentina? Alle 18.00 di domenica 12 febbraio A che ora si gioca Samp-Inter? Alle 20.45 di lenedì 13 febbraio

