Fedez, ci risiamo: Tapiro d'oro per la rissa con Blur in Kings League, la sua versione e il ruolo di Bonucci

Staffelli consegna il 15esimo Tapiro al rapper di Rozzano: il servizio in onda stasera su Striscia la Notizia. L'ex Ferragnez: "Ero in trance agonistica"

E sono 15. Fedez arricchisce la sua personalissima bacheca con l’ennesimo Tapiro d’oro consegnatogli Valerio Staffelli. No, questa volta il gossip con Chiara Ferragni non c’entra: il rapper è stato ‘premiato’ da Striscia la Notizia per la rissa con lo streamer Blur sedata da Bonucci durante una partita della Kings League.

Fedez, ci risiamo: ecco il Tapiro d’oro numero 15

L’ex metà dei ‘Ferragnez’ ci è ricascato. Nel servizio che andrà in onda stasera, lunedì 12 maggio (a partire dalle 20:35), su Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegnerà il quindicesimo Tapiro d’oro a Fedez, protagonista di una rissa sfiorata che ha avuto enorme risalto sui media.

Già, il rapper di Rozzano ha aggiunto un nuovo ‘nemico’ alla lunga lista dei personaggi famosi o presunti tali con cui ha litigato: lo streamer Blur. Per chi volesse approfondire, l’appuntamento con Striscia è come sempre su Canale 5.

Kings League: Fedez, Blur e Bonucci a far da paciere

La rissa si è consumata sabato, durante il match della Kings League tra gli “Stallions” di Blur e i “Boomers” di Fedez. Le immagini del tafferuglio tra i due sono diventati virali: il cantante, reduce da un’intensa esperienza al Festival di Sanremo dove si è artisticamente ‘messo a nudo’ sul palco, ha perso il controllo, è sceso in campo e ha puntato lo streamer.

Sui social il numero uno dei Boomers ha fornito la sua versione: l’avversario avrebbe alimentato un clima tossico e provocatorio durante le partite, tanto da segnalarlo anche all’organizzazione, che, però, non è mai intervenuta. A far da paciere è stato l’ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, al ritorno in campo per conto della squadra rappresentata da Fedez.

La versione del rapper e il monito di Staffelli

All’inviato di Striscia il rapper milanese ha spiegato: “Ero in trance agonistica: ho usato anche parole peggiori nella mia vita, ti assicuro che so dire e fare di peggio, a volte. Meno male che c’era Bonucci…”. Poi ha aggiunto: “Speriamo che, memori di questa cosa, d’ora in poi si crei un clima un po’ più disteso”.

E quando Staffelli, tra il serio e il faceto, gli ha ricordato che è pur sempre un esempio per le nuove generazioni, l’attappirato Fedez ha chiosato così: “Ho smesso di esserlo e non voglio più esserlo, nemmeno per me stesso”.