Kings League, chi ha brillato davvero? Parola ai numeri

Undici giornate, numeri alla mano: tra rivelazioni e delusioni, ecco cosa racconta la Kings League

Hernàndez incanta per la visione di gioco, Perrotti è l’MVP indiscusso e Alessandro Colombo finalizza. I Caesar FC di Faina ed En3rix la squadra più fallosa: top e flop di questa prima fase del torneo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In attesa dei Play In previsti il prossimo 9 maggio alla Fonzies Arena, che decreteranno il passaggio di una squadra ai quarti di finale, vale la pena dare uno sguardo statistico alle prime undici giornate di Kings League Lottomatica.sport Italy. Quali sono le squadre più prolifiche? E chi è stato, invece, il giocatore che si è aggiudicato più volte il titolo di MVP? Analizziamo i dati e vediamoli più da vicino.

F.C. Zeta: qualità e talento individuale

Fonte:

L’F.C. Zeta, squadra di ZW Jackson e Luca Toni, piazzatasi seconda in campionato, vanta nel proprio roster il gioiellino Matteo Perrotti. Il giovane centrocampista, primo calciatore protagonista di uno scambio internazionale tra la lega italiana e quella spagnola, risulta primo sia per dribbling riusciti sia per nomination raggiunte. Su undici partite, infatti, il classe ’99 ha scartato l’uomo ben 94 volte, più dei colleghi Alessandro Colombo (84 volte) – e Domenico Rossi (66 volte) -. Perrotti entra definitivamente anche nella “Hall of Fame” di questa prima stagione di Kings League, essendo stato premiato ‘MVP’ in sei partite, una in più di Ciccio Caputo dei TRM e due in più del centrocampista della GEAR 7 FC Alessandro Gelsi.

Alessandro Colombo, una macchina da gol



TheRealMarzaa ha scelto di affidare le chiavi del suo attacco ad Alessandro Colombo, che ha ricambiato la fiducia assicurandosi la prima posizione nella classifica marcatori. Colombo ha infatti siglato 27 marcature, di cui una doppietta, due su rigore e due per shootout (ovvero un uno contro uno in corsa col portiere). Numeri di poco superiori a Matteo Perrotti di cui sopra, ma a sorprendere è sopratutto il terzo nome sul podio. Di chi si parla, forse Ciccio Caputo? No, dell’attaccante delle Zebras FC Lorenzo Berra. Ventitré gol per lui, di cui tre doppiette e cinque su rigore. Un ottimo biglietto da visita, nonché monito per i GEAR 7 FC, che dovranno fermare la squadra di Luca Campolunghi ai quarti per approdare in semifinale proprio contro i TRM FC di Marzaa, già qualificati e squadra meno battuta di tutta la Kings League Lottomatica.sport Italy.

Sciabolata morbida, non va!

Di Colombo e Perrotti si è già scritto, e quindi è inutile sottolineare che gli stessi sono i due giocatori che hanno tirato maggiormente in tutta la competizione. In terza posizione, invece, siede Antonio Picci – passato dagli Underdogs FC all’FC Caesar di Faina ed En3rix – che in undici partite ha calciato 74 volte, 38 delle quali nello specchio della porta, centrando il palo in una occasione. Se invece si leggono i dati relativi ai passaggi riusciti, Fran Hernàndez è il vero assist man del torneo, con nove assist e un passaggio chiave riuscito. Statistiche che rivelano una grande visione di gioco, così come quella di Simone Lo Faso dei Boomers: otto assist e tre passaggi chiave per lui.

Interventi da ammonizione

L’FC Caesar riflette l’animo frizzantino dei suoi due presidenti Faina ed En3rix, avendo commesso 86 falli in totale. Niente di sorprendente, considerando che trentuno di questi li ha commessi proprio Picci. Benché gli Stallions di Blur siano la seconda squadra più fallosa, a livello individuale spiccano l’attaccante Nicolas Kalaja dei TRM (26 falli complessivi) e il collega dei Cirus FC Davide Bertocchi – diciannove -. Kalaja è anche il giocatore ad aver accumulato più ammonizioni, quattro in undici giornate, anche se le squadre ad averne ricevute di più sono state le Zebras FC e i Boomers.

Gianluca Bressan: lo scacciapensieri di Blur

Fonte:

Per concludere, l’estremo difensore degli Stallions – arrivata terza in classifica, e che ai quarti dovrà affrontare proprio il team di Fedez – è a tutti gli effetti il “muro invalicabile” di questo torneo. Di chi si tratta? Gianluca Bressan, che ha parato ben 102 tiri, disinnescando tredici shootout e due conclusioni dagli undici metri. Ha subito appena 34 gol: una performance eccellente, soprattutto se confrontata con quelle di Leandro Casapieri (Underdogs FC) e Simone Peqini (Black Lotus FC), che lo seguono nei numeri.