Kings League Italia, Fedez si scopre rigorista e Naiggolan scende in campo: i momenti più iconici

Le Zebras FC rimontano e convincono, il rapper segna un rigore che fa vincere i Boombers e Ciccio Caputo fa volare i TRM FC

In una Fonzies Arena sempre più “sold out” si è svolta la terza giornata della Kings League Italia, le Zebras FC rimontano e convincono, il rapper segna un rigore che fa vincere i Boombers e Ciccio Caputo fa volare i TRM FC

La Kings League continua a regalare spettacolo puro ed emozioni intense, davanti a un’arena gremita di tifosi e curiosi. La terza giornata inizia timidamente a delineare le gerarchie di campionato, tra squadre che confermano l’ottimo avvio di stagione e Wild Cards di una certa importanza.

Tra gli ospiti presenti anche l’ex calciatore Nicola Amoruso e il cantante Marco Masini, che ha lanciato il dado spartiacque nella partita dei Boomers. Terza sconfitta consecutiva, invece, per i Caesar di Damiano Er Faina ed En3rix. Ma vediamo quelli che sono stati i momenti più iconici della giornata, diventati virali in queste ore anche sui social network.

Federico non aver paura di tirare un calcio di rigore

A fare il giro del web è stato il rigore presidenziale calciato da Fedez, che mette in mostra uno scoordinato, ma delicato, mancino. Dopo la pesante sconfitta della scorsa giornata, i Boomers erano in cerca dei tre punti. Ci ha pensato Marco Masini a lanciare il dado sul terreno di gioco, venendo così in aiuto del compagno sanremese.

Prima vittoria stagionale e grande entusiasmo, un interessante “giro di boa” per la squadra del rapper milanese ultimamente al centro di numerose vicende di cronaca.

Portieri goleador e il solito Ciccio Caputo

Ciccio Caputo, l’ex bomber di Empoli e Sassuolo, ha fatto un altro dei suoi gol. Minuti finali, gol leggendario e tre punti assicurati. Niente male considerando che l’ex centroavanti aveva sbagliato uno shootout poco prima. I veri protagonisti della partita – e della giornata – sono però stati i portieri delle due squadre.

Buono segna con un pallonetto da metà campo, cui risponde subito il collega Alessandro Vagge con un mancino imparabile all’incrocio.

Il ritorno del Ninja

Rivoluzioni in casa dell’ FC Caesar, che hanno perso Palombo – ora nell’entourage di Chivu al Parma – sostituendolo in panchina con Luca Diddi, allenatore degli Stallions nel mondiale in Messico. Ma le novità abbracciano anche il terreno di gioco con l’esordio del “Ninja” Radja Naiggolan, amico di Faina ed En3rix, che porta carisma ed esperienza al servizio dei compagni di squadra.

La sfida è piacevole, tra gol e belle giocate. La finezza tecnica – un pregiato tocco sotto – di Folla manda in crisi i Caesar, che si rianimano dopo che Manuuxo sbaglia il rigore presidenziale. Ma niente da fare, FC Caesar ancora a secco. Primi tre punti rimandati alla prossima giornata.

Kings League Italia, la classifica dopo la terza giornata

1) Stallions – 9 punti

2) TRM FC – 9 punti

3) Circus FC – 6 punti

4) Zebras FC – 6 punti

5) Underdogs FC – 6 punti

6) Gear 7 FC – 6 punti

7) FC Zeta – 5 punti

8) Boomers – 3 punti

9) Punchers FC – 3 punti

10) Alpak FC – 1 punto

11) Black Lotus FC – 0 punti

12) FC Caesar – 0 punti