Serie A 2022-2023, Lecce-Udinese: le probabili formazioni

Ceesay titolare è quotato maggiormente rispetto a Colombo, torna Strefezza. Tra i friulani assente l'infortunato Success

28-04-2023 08:25

La 32a giornata di Serie A si apre, alle 18:30, con Lecce-Udinese. Sfida delicatissima per i padroni di casa, che hanno appena 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Baroni è intenzionato a rilanciare Ceesay in avanti, favorito per una maglia da titolare su Colombo. Torna nel tridente d’attacco Strefezza. I friulani devono rinunciare all’infortunato Success, a fare coppia con Beto ci sarà Pereyra. Confermato in mediana Samardzic.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Beto. All. Sottil.