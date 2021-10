Serie A, l'Olimpia travolge Sassari al Forum e resta prima

31-10-2021 18:52

Tutto facile per l’Olimpia Milano: al Forum la squadra di Ettore Messina ha piegato per 79-50 la Dinamo Sassari, in una partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A.

La gara non è mai stata in discussione: i padroni di casa hanno preso subito un vantaggio importante nel primo tempo, trovandosi anche a +15, poi hanno chiuso all’intervallo a +12, 42-30. Nella ripresa nuova accelerazione dei meneghini, fino al 79-50. Particolarmente sugli scudi Daniels (4/8 da tre) e Mitoglou con 16 punti a testa, in doppia cifra anche Datome e Grant con 10 punti. Per Sassari i top scorer sono Bendzius, Burnell e Logan, tutti a 10 punti.

In classifica l’Olimpia resta al comando da sola a quota 12 punti a punteggio pieno, a +2 su Brindisi e a +4 sulla Virtus Bologna.

OMNISPORT