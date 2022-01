Serie A, Lippi: "Fatto grande sforzo per portare avanti l'annata"

10-01-2022 16:19

L’ex tecnico di Inter, Juventus e nazionale Marcello Lippi ha detto la sua opinione riguardo l’andamento di questa Serie A martoriata dal Covid al programma “la Politica nel pallone su Gr Parlamento”. Questa la sua opinione, che esprime soddisfazione per quanto fatto finO a questo momento:

“È encomiabile lo sforzo che si fa per portare in fondo questa annata. Sappiamo che ci sono squadre che hanno più contagiati, ma da lì a fermarsi e chiudere tutto, credo che ci sia una bella differenza. Encomiabile quindi lo sforzo che sta facendo il calcio, ci sono squadre più o meno attrezzate però a me sembra che sia giusto fare questo sforzo generale. Peraltro non si vede per quale motivo 10mila spettatori in più, distribuiti in modo giusto negli stadi più grandi, non possano seguire il calcio e farlo sentire meno solo in questo momento difficile”.

Una parola anche sul Mondiale biennale, che Lippi giudica una forzatura:

“Il Mondiale biennale? Io sono per mantenere le cose come stanno. Sono per il mondiale ogni 4 anni come gli Europei. Mi sembra una forzatura della quale non c’è bisogno. Nazionale? Il cammino della Nazionale verso il Qatar lo vedo bene, si è creata una consapevolezza di forza e spirito importantissimo, c’è grande qualità e sono molto fiducioso, sia per il cammino verso il Qatar che in Qatar stesso. Il Portogallo? Sappiamo che ci può essere ma siamo in grado di superare anche quella”.

Infine, un commento anche sulla fine della propria carriera:

“Quando tornerò in panchina? Ho deciso di non lavorare più, voglio godermi la vita finché sto abbastanza bene fisicamente, quindi non allenerò più. Non escluderei invece un mio ritorno a livello dirigenziale. Ci sono stato abbastanza vicino negli ultimi anni, potrebbe capitare. Anche in Nazionale? Non lo escludo”.

