Serie A, Milan-Benevento: le probabili formazioni

Quella tra Milan e Benevento è una tra le partite più delicate del 34° turno sia per la corsa alla Champions League che per la questione salvezza. I rossoneri arrivano da due ko consecutivi contro Sassuolo e Lazio che li hanno fatti scivolare in classifica dal secondo al quinto posto. Quanto al Benevento, pesante l’ultima sconfitta rimediata in casa contro l’Udinese che ha portato la squadra di Inzaghi al terzultimo posto.

In vista del match contro il Benevento, Pioli recupera tutti gli acciaccati − compreso Ibrahimovic − fatta eccezione per Daniel Maldini. Come unica punta, dovrebbe esserci dal primo minuto Ibrahimovic. In caso di panchina, pronti sia Leao che Mandzukic. Nel Benevento, infermeria piena per Inzaghi costretto a fare a meno di Sau, Foulon, Letizia, Tuia e Moncini.

Per vedere in diretta Milan-Benevento clicca QUI.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Benevento (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Lapadula, Gaich. All. Inzaghi

OMNISPORT | 30-04-2021 09:39