Crisi Milan, la posizione della società su Stefano Pioli

Due scontri diretti, entrambi in trasferta, e tre sfide contro le tre squadre che occupano attualmente il terzultimo posto della classifica.

Con questo calendario il Milan si avvicina alla volata finale per conquistare un posto nella prossima Champions League, traguardo a lungo considerato scontato quando i rossoneri sognavano lo scudetto, ma messo in discussione dal pessimo rendimento dei primi mesi del 2021.

Dopo il crollo contro la Lazio, seconda sconfitta consecutiva seguita a quella interna contro il Sassuolo nel turno preliminare, sabato sera a San Siro arriverà il Benevento del grande ex Pippo Inzaghi, a propria volta in crisi nera e precipitato in terzultima posizione.

Se l’unico precedente in Serie A tra le due squadre fa tremare il Milan, che proprio tre anni fa (21 aprile 2018) perse 1-0 in casa contro un Benevento di fatto già retrocesso in B, e già capace all’andata di conquistare contro i rossoneri il primo punto in A della propria storia dopo sconfitte (con gol del portiere Alberto Brignoli…), a far sorridere i tifosi sarà il ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

Dopo la squalifica causata dall’espulsione contro il Parma il successivo infortunio muscolare lo svedese dovrebbe giocare da titolare ed è pronto per caricarsi la squadra sulle spalle per centrare l’obiettivo minimo della stagione.

Peraltro qualora riuscisse a tornare al gol contro il Benevento Ibra potrebbe fissare un primato storico a livello europeo, facendo anche meglio di Cristiano Ronaldo: quella sannita può infatti diventare l’ottantesima vittima diversa dello svedese, come nessuno è riuscito a fare nei cinque top campionati europei negli anni 2000.

Il primo a trarne beneficio, va da sé, sarebbe Stefano Pioli. La crisi di rendimento del Milan ha infatti portato al diffondersi di voci sulla possibile mancata riconferma del tecnico emiliano in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

La società non ha commentato, ma secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, l’intenzione del Milan sarebbe comunque quella di andare avanti con Pioli anche nella prossima stagione a prescindere dal piazzamento nell’attuale campionato. I meriti del tecnico anche a livello di gestione dello spogliatoio non sono infatti in discussione e superano le eventuali responsabilità nel calo subito dalla squadra

