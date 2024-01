Milan-Bologna 2-2, Pioli: "C'è rammarico. Loftus-Cheek? Grandissime qualità". Thiago Motta non parla di arbitri

Il Milan non riesce a conquistare la vittoria contro il Bologna: Pioli punta il dito contro le occasioni sbagliate ed esalta Loftus-Cheek. Thiago Motta non vuole parlare di arbitri

27-01-2024 23:40

Il Milan spreca e non va oltre il 2-2 contro il Bologna. Ai rossoneri non basta la doppietta di Loftus-Cheek dopo il momentaneo vantaggio di Zirkzee. La squadra di Pioli fallisce l’opportunità di andare a segno con i rigori falliti da Giroud e Hernandez. Nel finale, un’ingenuità di Terracciano concede agli ospiti il rigore trasformato da Orsolini che è valso il pareggio finale. Il Milan non centra la quinta vittoria consecutiva e non accorcia il gap da Inter e Juventus. Buon punto per gli uomini di Thiago Motta che ritrovano certezze dopo un periodo opaco.

Le dichiarazioni di Pioli

L’analisi dell’allenatore rossonero al termine della sfida contro i rossoblù è molto lucida. Il Milan è stato penalizzato dalle tante occasioni sprecata ma Stefano Pioli esalta anche la nota liete di serata, il centrocampista inglese Loftus-Cheek: “Avevamo rimesso in piedi la partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi, ma c’è il rimpianto viste le tante occasioni negative. Non siamo stati bravi a portarla a casa, ma questo è il calcio. Leao? Può essere più attento ma ci dà tanto in fase di non possesso. Sarei contento se a fine stagione se dessimo il massimo in Eruopa League e migliorassimo il campionato scorso. Loftus-Cheek? Ha grandissime qualità. Ho allenato anche Milinkovic e sono due giocatori simili. Sta bene fisicamente e mentalmente, ha tanta voglia di imparare”.

Thiago Motta: “Orgoglioso dei miei ragazzi”

Thiago Motta, al termine della sfida contro il Milan, glissa completamente sul tema arbitrale di cui si parlerà nei prossimi giorni e si concentra unicamente sulla prestazione della sua squadra: “Amo i miei ragazzi quando giocano così. Non parlo degli episodi dell’arbitro. Oggi è stata una grande gara fino al triplice fischio e sono orgoglioso di allenare questa squadra. Zirkzee? Ha fatto una grande gara insieme a tutti i suoi compagni. I ragazzi stanno lavorando benissimo, ma è vero che davanti alla porta dobbiamo concretizzare di più. Dobbiamo sempre entrare in campo l’obiettivo di vincere e giocarci ogni possibilità”.

Orsolini: “Bravi a riacciuffare la partita”

Le parole dell’attaccante rossoblù, autore del 2-2 finale ai microfoni di DAZN: “Sono contento perché il gol è arrivato in un momento particolare. Siamo stati bravi a riacciuffare la partita. Sono entrato in campo con l’intento di voler aiutare i miei compagni e alla fine ci sono riuscito. Maignan è grosso, forte e potente, ho provato a non guardarlo negli occhi per non farmi ipnotizzare. Mi è andata bene. Portiamo un punto da San Siro dopo dei risultati che non ci hanno soddisfatto”.