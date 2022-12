Serie A, Milan: continua il pressing a Ziyech

01-12-2022 11:56

I rossoneri del Milan continuano a lavorare sul mercato per aumentare la qualità sulla linea della trequarti. Con un De Ketelaere che non sta brillando neanche in nazionale, Maldini e Massara continuano a puntare su Ziyech del Chelsea, che al contrario sta giocando molto bene in Qatar col suo Marocco.

Come specifica la Gazzetta dello Sport, l’unica soluzione al momento percorribile è quella di un prestito con diritto di riscatto fino a giugno. Il nodo principale è l’ingaggio da 6 milioni che il ragazzo prende a Stamford Bridge. Servirà uno sforzo da parte sua per ridursi lo stipendio. In questo caso, l’operazione potrebbe essere fattibile.