Serie A, Milan: individuato un portiere per la prossima stagione

22-11-2022 14:39

Il Milan inizia ad accelerare sul mercato e, in vista della prossima stagione, punta ad assicurarsi un secondo portiere per anticipare la concorrenza già a gennaio. Data la titolarità fissa di Mike Maignan, e con Tatarusanu e Mirante in scadenza proprio a giugno 2023, i rossoneri stanno puntando su Marco Sportiello, estremo difensore dell’Atalanta in scadenza, anche lui, a giugno 2023.

L’idea di Maldini e Massara è quello di bloccare il portiere già a gennaio, per poi tesserarlo durante la sessione estiva di calciomercato.