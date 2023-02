Serie A, Monza-Milan: probabili formazioni

Così in campo le squadre di Palladino e Pioli

18-02-2023 09:30

Monza-Milan si giocherà oggi alle 18.00 presso lo Stadio Brianteo di Monza, valido per la 23° giornata di Serie A 2022/23. Il Monza è attualmente la squadra con più gare vinte o pareggiate ancora in corso (8). Con l’arrivo di Raffaele Palladino, la squadra di Palladino ha guadagnato 28 punti in 16 partite: solo Napoli (45), Juventus (34) e Inter (32) hanno fatto meglio nel periodo in Serie A (uno in più del Milan, 27).

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Donati, Sensi, Rovella, Ciurria; Pessina, Caprari; Petagna. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Carlos Augusto, Vignato

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Maignan, Calabria