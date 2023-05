Serie A 2022-2023, Monza-Napoli: le probabili formazioni

Ancora Mota davanti per Palladino, con Valoti e Caprari a sostegno. Spalletti stravolge la squadra con il turnover

14-05-2023 09:19

Alle 15 in campo Monza e Napoli: i brianzoli vogliono togliersi il lusso di battere i campioni d’Italia e proseguire l’ottima stagione. Per l’occasione Palladino conferma Dany Mota in avanti con Valoti e Caprari a sostegno. A destra Ciurria, dietro Pablo Marì. Luciano Spalletti stravolge il Napoli con il turnover: Zerbin sostituisce Lozano, ci sono Osimhen e Kvaratskhelia, ma titolare pure Gaetano. In regia non si rinuncia a Lobotka.

Ecco le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; P. Marì, Izzo, Caldirola; Ciurria, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Caprari, Valoti; Mota. All. Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Zerbin, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.